Nie potrafię i nigdy chyba nie zrozumiem mentalności dresiarzy. Co im to daję, że kogoś pobiją albo coś zniszczą? To nie ma żadnego sensu dla mnie, zamiast po prostu zostawić człowieka w spokoju albo mu pomóc to go biją, tak samo na mieście wybijają szyby na przystankach, podpalają śmietniki albo muszą bazgrolić jakieś gówno na ścianach. Jak działa umysł kogoś takiego? O czym on myśli i o co tu chodzi?