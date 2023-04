Czy w ZOO powolano już radę programową do degustacji karmy dla słoni? No bo skoro Sutryk może brać po 2000zł miesięcznie za degustację paszy dla saunowiczów w Aquaparku i kilku innych instytycjach, to czemu nie miałby degustować karmy dla zwierząt?

Czy MPK też ma już radę programową do oceny granulatu dla motorniczych?