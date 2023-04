Serio? Jedyne realnie sensowne rozwiązanie to otworzenie szkół, gdzie zaczęliby już szkolić kadry do obsługi elektrowni atomowych, które są w planach. Po tych 70 latach planowania jesteśmy już w miarę blisko celu. Natomiast kopalnie mają zostać wygaszone w podobnym terminie jak ruszą elektrownie atomowe. I co wtedy z tymi górnikami?