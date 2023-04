Ja rozumiem że ta sprawa musi być wyjaśniona i jestem za. Natomiast jak sięgam pamięcią, to te komisje śledcze, to zawsze były przed wyborami i zawsze obsadzane przez wybranych celebrytów z konkretnych partii aby też sobie podbić rozpoznawalność na potrzeby wyborów. Z drugiej strony kiedy rozliczać patologie danej kadencji sejmu jak tuż po wyborach, to jak kuwa po odpuszczeniu grzechów - same niewinne owieczki, pełne wigoru do walki o lepszą Polskę.