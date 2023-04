USA: Wladze moga ukrywac dzieci przed rodzicami i ucinac im genitalia

To tak do tych, którzy piszą "po co katolicyzm ktoś musi Ci mówić jak należy postępować, sam nie wiesz?".



Dokładnie tak kończy się wyrugowanie religii, z której wynika etyka. Bez fundamentu zanika. To proces na dekady, ale już obserwujemy tego skutki.

Totalitaryzmy XX wieku mogły być tylko preludium.