To jest parodia. To nie jest wina Ukraińców że chcą sprzedawać z borze. Każdy chce. Problemem jest że POLSCY oszuści, powiązani z PIS posprowadzali se zborze paszowe jako pełnoprawne zborze dla ludzi. Ukraińcy nie mają takich możliwości by nasze służby do takiej klasyfikacj zmusić. To byli ludzie od nas mający dostateczną władzę i koneksje. A jak już sprowadzili co mieli sprowadzić To walneli ustawę o nie sprowadzaniu tego co dawno u nas Pokaż całość