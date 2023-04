Chciałbym, żeby w sprawach najważniejszych i dotykających wszystkich, nie było podziału na to, czy można skrobać, czy można mięsko, czy jeśli masz siuśka, to możesz być kobietą i pierdyliarda innych, ideologicznych powodów.

Żeby jak się dzieje źle, to każdy Polak wiedział, że gra toczy się o jego kraj, jego dom.

A tak, to ni #!$%@?, te same mordy od zawsze, te same układy, ta sama propaganda.

Z tego też coś czuję, że Pokaż całość