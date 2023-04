Pokaż całość

Obowiązek w tym zakresie spoczywa na importerze, a co do zasady, badania ziarna konsumpcyjnego przeznaczonego do produkcji żywności (m.in pod kątem pozostałości środków ochrony roślin i mykotoksyn) prowadzone są przez Państwową Inspekcję Sanitarną, która nadzorowana jest przez ministra zdrowia.Każda osoba odpowiedzialna za towar (importer, Agencja Celna w imieniu importera) składa do granicznego punktu kontroli sanitarnej (przez który planuje przejazd), wniosek o przeprowadzenie kontroli. Następnie importer zgłasza się z kompletem