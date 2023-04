Elon zrobił z niego Mencena. Dziennikarz jest po prostu niekompetentny. I zrobił z siebie durnia. Wydumał sobie scenariusz gdzie on rzuca sobie zarzutami i stawia coś co uznaje za aksjomat a Elon się broni w swoich odpowiedziach. Wystarczyło by Elon minimalnie przeniósł ciężar rozmowy na dziennikarza, obstając przy tym by ten poparł swój zarzut przykładem. Wykazanie komuś nieprzygotowania to w sumie świetna technika by skończyć kogoś w debacie. Widz po takiej wtopie Pokaż całość