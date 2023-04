Gdy ex-najemca, który stał się „dzikim lokatorem” nie chce się wyprowadzić z naszego lokalu, warto zaangażować w naszą sprawę sąd. By wszcząć postępowanie eksmisyjne należy wnieść powództwo do wydziału cywilnego sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania lokatora, który ma być usunięty z lokalu. Opłata sądowa jaką musimy

Pokaż całość

W Polsce też nie wolno wyrzucić dzikiego lokatora - aby się go legalnie pozbyć, należy zaangażować sąd. No ale be lewacka Hiszpania, wiwat prawacka Polska.