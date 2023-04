Do 7,7 mld metrów sześc. wzrosła w 2022 r. łączna produkcja gazu ziemnego Grupy Orlen w Polsce i za granicą. To prawie połowa ubiegłorocznego zapotrzebowania na ten surowiec w kraju - podał we wtorek PKN Orlen. Koncern wskazał na możliwy dalszy wzrost produkcji gazu z własnych zasobów.