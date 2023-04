Problem w tym, że to raczej nie był przypadek, ale ŚWIADOMA proukraińska polityka. I nikt poza Konfederacją nawet się nie odezwał bo zaraz było że "ruskie onuce". Ba, wręcz popierali, bo przecież jeszcze kilka miesięcy temu jak w jakimś programie Konfederata o tym wspomniał to że HURR DURR JAK ROLNICTWO NA UKRAINIE UPADNIE TO PUTIN WYGRA, TO SPICHLERZ EUROPY!



No to mamy.



I może sobie Platforma, PSL, Lewica czy Hołownia teraz krzyczeć Pokaż całość