Jesli opinia polityka jest tak bzdurna ze da sie podważyć słownikiem języka polskiego to za któraś taką gafą z automatu powinien zostac odwołany. Czas by ci ludzie zaczęli uważać na to co wypuszczają z ust, a polityka to nie zawód dla ludzi bredzacych o sami nie wiedzą czym bo słowa mogą tam mieć zbyt duże konsekwencje.