Pisałem o tym wiele razy, że lepiej by ukraińscy sabotażyści się przyznali. Nie będzie odwetu w wandalizmie.

Ukraińskie trolle na wypoku za to uparcie twierdziły, że to Rosja wysadziła. Prawdę mówiąc, to nie wiem jak oni taką tępą propagandą zdołają kogoś przekonać do siebie. To był podobny wymiar żenującego ogłupienia jak z tymi doniesieniami SBU, że Ruscy sami do siebie strzelają w elektrowni atomowej Energodar.