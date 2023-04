Dinsey? Po co tym sobie zawracać głowę, a już tym bardziej szkodzić dzieciom. To jest już tak skompromitowany koncern, że warto już urządzić mu pogrzeb w swojej przestrzeni kulturowej, bo co co sobą prezentuje to śmietnik, degrengolada i zgnilizna. Jesteś tym czym się karmisz, czy naprawdę komuś zależy by czynić swemu dziecku krzywdę dając pod opiekę Disneya, co przypomina te nieszczęsne dzieci z przedszkola które "zabawia" zboczeniec przebrany w jakieś monstrum z Pokaż całość