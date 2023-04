No i dobrze zrobili, ja nie wiem czym wy się tak bulwersujecie? Jak Palestyńczycy robią zamachy samobójcze pod ścianą płaczu to dobrze, a jak im parę kulek sprzedadzą w meczecie to już źle oj wykopki, wykopki te arabusy by was rozstrzelali jako pierwszych w przeciwieństwie do Żydów, a wy jeszcze za nimi płaczecie xD.