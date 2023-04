Spór między Polską a Francją ws. amunicji dla Ukrainy

Trwają natomiast dyskusje na temat wspólnych zakupów amunicji za kolejny 1 mld euro. Francja chce, by wspólne zamówienia na amunicję były składane tylko w firmach zarejestrowanych w Unii Europejskiej. Paryż dodatkowo postuluje, by sprawdzać, kto jest udziałowcem, czy są to podmioty z Unii Europejskiej



A Auchan dalej tuczy kacapa, to trzeba mieć tupet