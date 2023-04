Ołomuniec - co warto zobaczyć, atrakcje i zabytki. Mówi się, że Ołomuniec to “Mała Praga”, miasto nienachalne, które zaprasza, by je poznać. Ma przepiękną, bardzo urokliwą starówkę, która wiele mówi o historii tego regionu. Ołomuniec to także miasto twarożku i słodu.