sam twierdzi, iż ma okazje rozmawiać z politykami Prawa i Sprawiedliwości.

Pokaż całość

Tylko tak twierdzi.Niema kompletnie żadnych wiarygodnych kontaktów. Nic co on opowiadał jakoby w PISie i wokół rządu sie działo - się nie sprawdziło.Uchodzcy, wyjazd do Kijowa Premierów, sprawę Baltic Pipe, patrioty dla ukrainy - rzekomo miał informacje a z czasem wyszło że konfabuluje.Żaden z niego obserwator sceny czy sympatyk PIS.Ale jest zapraszany.Ziemkiewicz też -