Przecież wykopki też namawiali do szczepień, inaczej było się szurem. Teraz jak wyszło na jaw o co tu chodziło to szurem sie nie jest, ale gdyby oni sie nie zaszczepili to kto wie jakby przeszli chorobę. A tak dzięki szczepionce przeszli wirusa bezobjawowo xd



Ja obecnie 0 szczepionek i bezobjawowo przechodzę od blisko pół roku. Po prostu zero kataru, zero morderczego kaszelku.