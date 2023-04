My przyjęliśmy prawdziwych uchodźców wojennych, którzy są nam bliscy kulturowo, w większości kobiety j dzieci. Niemcy przyjęli islamskich imigrantów socjalnych z krajów o zupełnie odmiennej kulturze, nieuznającej uroków demokracji, dodatkowo w większości rosłych byczków w sile wieku, którzy nie są skorzy do asymilacji i mają postawę roszczeniową. Myślę, że może to wyjaśniać dlaczego my z uchodźcami problemów tak dużych nie mamy, jakie mają Niemcy...