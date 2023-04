No fajnie. Hipotetycznie mamy tę atomówkę? I co dalej? Nie użyjemy, bo nas zmiecie z planszy. Też się kiedyś jarałem potencjalnym posiadaniem atomówki w arsenale WP, ale mi przeszło, bo to nic nie da. Może słabe pociski taktyczne, ale nic więcej.

Wystarczy że będziemy mieć dobre systemy defensywne przed atomówkami, systemy schronów i opracowane metody oraz narzędzia walki w napromieniowanym otoczeniu.