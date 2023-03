Jarosław Kaczyński i jego rząd bęcwałów skutecznie realizuje plan Jarosława z 2014 roku.

Inflacja r/r na wielkanocnym koszyku to aż 28%.



Polska jest bliska hiperinflacji — to zdanie niektórych analityków ekonomicznych.



Nieudolny rząd Mateusza Morawieckiego nie jest w stanie zatrzymać olbrzymiego wzrostu cen.

Tylko czy Mateuszowi Morawieckiemu w ogóle zależy na tym, żeby Polkom i Polakom żyło się lepiej?



Reporterzy dotarli do dokumentów, z których wynika, że Morawiecki sprzedał działki oraz zakupił