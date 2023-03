Najgorsze w tym jest to, że gliniarze w radiowozie nie widzieli pieszej bo im autobus zasłaniał całe wejście więc nie mieli pojęcie czy tam nie ma wchodzącego dzieciaka.

WIDZIELI natomiast zatrzymujący się przed przejściem samochód.

Jeżeli byłby to kraj prawa to by gliniarz stracił prawko, a ponieważ w naszym kraju panuje dziwne Prawi i Sprawiedliwość to dostanie pouczenie....