nie wiem o co chodzi ale się przyznam do tego, że byłem za konfederacją i jestem "prawakiem" ale nie mieszkam w Polsce więc jak widzę to co się dzieję to bym mogł długo debatować na ten temat ale nie będę ale takiej konfederacji wydaje się, że jesteśmy mocarstwem? mieszkam w Stanach wiem co Trump gada ale on może gadać bo ma najpotężniejszy kraj świata, a "konfederacka" tyrania chwali rOsje i chcę wyjścia Pokaż całość