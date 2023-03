Kiedy ludziom zaczyna brakować do pierwszego, bo inflacja tak wywala pod sufit, to najważniejsza jest jakaś propozycja ustawy poszerzająca opcje małżeńskie dla katolików na które trzeba się najpierw świadomie zgodzić, sprzed 5 lat czy tam ilu? Zmusza was ktoś do brania ślubu na takich warunkach czy co? To może nawet byłoby śmieszne gdyby nie było tak żenujące, gdyby opozycja poświęcała tyle uwagi na wypracowanie realnych propozycji programowych ile poświęca na taką archeologię Pokaż całość