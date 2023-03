Super. Rosji brakuje xxxx odcinek 9765. Od roku im brakuje komponentów do wszystkiego. A później się okazuje że jednak nadal Rosja produkuje pociski i to niektóre szybciej niż przed wojną jak np Kh-101 (ostatnio czytałem że podwoili produkcje co i tak nie jest zawrotną liczbą). Warto też pamiętać że sankcje na półprzewodniki miały największy wpływ na początku gdy z dnia na dzień odcięto dostawy i Rosja musiała korzystać z zapasów. Im dłużej Pokaż całość