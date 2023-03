Bezkarność tej władzy oszałamia - nie dość,że nie szanują pieniędzy podatnika(tak,bo wszystko czym dysponuje ta władza,to są nasze pieniądze,) i są one przewalane na wszystkie możliwe sposoby,z legalizacją po przewaleniu -vide dokładanie zakupów które się odbyły,do ustaw które przegłosowywują.Podejscie tych złodzieji do naszych pieniędzy jest nie tylko nieetyczne - powinno być karygodne i osoby za to odpowiedzialne powinny wraz z rodzinami zwrócić z odsetkami zagrabione Polakom pieniądze.Odpowiedzialność karna za utratę płynności i Pokaż całość