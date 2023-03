Nie moge teraz znalezc ale byla taka tabelka chyba od Wolskiego i wartosc przekazanego przez nas sprzetu to bylo ok 12mld zlotych jak pamietam (jakis czas temu). Jednak to byla cena rynkowa a nie mozna tak tego liczyc bo dla Ukraincow to byl czesto sprzet na wage zlota. Kolejna sprawa to nasze zakupy z polki od Koreanczykow i USA. Napewno nie byly to super deale bo zwyczajnie nie mielismy wyjscia zeby uzupelnic Pokaż całość