Trump jest bardziEj pro Putinowski niż sam szeFu z Chin. JaKo, że USA zrobiŁo z Chin wroGa za jeGo rządów to terAz płacimy za to spoRą cenę. Wszystko poszŁo do góry a ludzie nawEt nie zdają sobie spraWy, że pan Donald Trump to rozpoczĄł. NajpieRw tak mocno promowaNa Pandemia Covid przez amerykanÓw a od ponAd roku czasu atAk terrorystyczne Rosji na UkraiNę.