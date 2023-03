Kiedyś tam jeździłem ale znalazłem mniejsze firmy z węższym asortymentem znacznie bliżej. Jak się faktycznie wycofają z Rosji to może za rok łaskawie do nich zajrzę. Najlepiej byłoby jakby odpalili gastro podobne do Ikei. W innym przypadku nie do końca leżą mi jakiekolwiek zakupy u nich jak przez net jestem sobie w stanie ogarnąć co tylko chcę i taniej na budowę.