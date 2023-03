Ojciec Głużyński: To już Kościół PiS, a Kaczyński jest jego prymasem.

"Episkopat poczuł polityczny ciężar układu z władzą. PiS jedyne co potrafi, to rozdzierać szaty. Krzyczeć, że Kościół jest atakowany. A to hierarchowie ponoszą odpowiedzialność za tę sytuację. Dla PiS mit JP2 to polityczne złoto. Chcą go wykorzystać przy bezrozumnej aprobacie kościelnych hierarchów"