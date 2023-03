bodaj właśnie myśliwych

Zawiodę cię, w PO więcej myśliwych niż w PiS. Poczytaj o głównym myśliwym IIIRP - Bronku Komorowskim, niedawno prezydencie kraju.

Pokaż całość

Co za bzdury. Kaczyński jest akurat ich fanem, to z jego polecenia weszła ta kretyńska ustawa pozwalająca #!$%@?ć normika z lasu, jak andżej i jasiem #!$%@? będą strzelać do wszystkiego co się rusza. KoniecTegoDobrego : Nie mam nic dobrego do powiedzenia o prezydencie Komorowskim, ale to nie