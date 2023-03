Ależ inteligentne argumenty mają pisiory. Że co, miał robić do 67? Ale po chu... skoro miał możliwość iść przy 65 jak takie PIS prawo zrobił to poszedł. Przecież jakby prawo, że do 67 zostało, to by robił do 67. O co afera? To tak samo jak z 500+. Można przecież nie brać - nikt nie zmusza, ale tylko debil/idealista nieprzytuli ekstra gotówki. Rozumiem, że 18 marca nie mieli już pomysłu do czego Pokaż całość