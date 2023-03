..trochę niskie te wyroki dostali, szczególnie kobieta za atak na funkcjonariusza.. ale dobitnie pokazuje, że posiadanie broni w Polsce niewiele zmienia - gość miał broń, wyjął ją i usłyszał "no strzelaj" - to wskazuje, że nawet jak dostęp do broni się zwiększy, to niewiele da, bo patusy za nic to mają i wiedzą, że legalnie to jej i tak nie użyjesz ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )