To chore, że prokuratura zajmuje się sprawą gdzie jacyś ludzie z własnej woli chodzą do drewnianej budki opowiadać czarodziejowi o swoich prywatnych, intymnych sprawach. Gdyby była normalność, to z prokuratury powinien wypłynąć przekaz typu "gówno obchodzą nas wasze zabawy" (tylko w jakiejś oficjalnej formie).