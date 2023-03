No i w sumie prawidłowo.



Co innego jak komuś przez przypadek zadzwoni telefon (nawet najbardziej buracki dzwonek)



Co innego jak ktoś wchodzi do świątyni (niezależnie jakiego wyznania) tylko po to żeby się pośmiać i nakręcić "śmieszny" filmik



To teraz pośmiejmy się jak będzie reagował na wyrok za obrazę uczuć religijnych to dopiero będzie śmieszne