Skoro w Polsce jest coraz więcej obcokrajowców to chyba logiczne, że rośnie tez liczba przestępstw z ich udziałem. A czego się spodziewaliście, że sami lekarze i prawnicy przyjeżdżają? Pomijając, że to tez by niczego nie gwarantowało. Ogólnie artykuł w stylu "Słońce wstaje, więc robi się coraz jaśniej". No Pulitzera trzeba by dać.