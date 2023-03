To byŁO od samego początKU wiadome. Ja uważAM, że i tak trzeba jeszcze poczekAĆ tak do końca 2025 roku żeby miEĆ szerszy obrAZ tego co się dzieJE i liczYĆ na to, że ci wszysCY zakopująCY tematy związaNE z Covid gdy poruszana jest sprawa tak na prawDĘ powikłAŃ po szczepieniach będą w pełnYM składzIE robIĆ to dalej w marcu 2026 roku. PytanIE czy JaponIA wytrzyma tyle czaSU gdy ludzIE zaczNĄ masowo iść do Pokaż całość