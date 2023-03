Prawaki kiedy Niemcy nie chcą wspierać Ukrainy: Uuuu, ci Niemcy to takie mondre, pieniondze ważniejsze od emocji, nie to co Polacy.



Prawaki kiedy Niemcy z ekonomicznych względów likwidują atom: Haha, ci Niemcy tacy gupi, ideologia ważniejsza od pieniendzy.



XD