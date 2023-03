Ukraina po raz pierwszy zrzuciła inteligentną bombę lotniczą JDAM-ER

22 lutego Stany Zjednoczone poinformowały o dostawie bomb kierowanych JDAM-ER dla Ukrainy. Cały pakiet pomocy wojskowej to 1,85 miliarda dolarów.

To albo dostali 72000 takich bomb albo ktoś się pomylił albo zostali wy...oszukani. A jak dostali 72000 to po co albo jak tego będą używać?