Obserwuję od jakiegoś czasu co ten Wyrwał wypisuje. Jak Ukraina odnosiła sukcesy to on studził emocje i sugerował że jest dużo gorzej niż jest i za chwilę UA może przegrać. Przy okazji tragedii w przewodowe napisał że to jest oblany test natowskiej obrony plot. Gość sieje defetyzm i ewidentnie gra pod niemcow.