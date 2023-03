To kim będziesz w przyszłym życiu, zależy od tego jakie życie prowadziłeś do tej pory. Jedni po śmierci przyjmują postać tygrysa, sokoła albo lamparta. Jeżeli o ciebie chodzi, to nie wróżę ci żadnych rewelacji. Kaczka – to max co może z ciebie być.