Jakbyście chcieli wiedzieć na czyją pisowską mordę splunąć na mieście



Rada Etyki Mediów ostro potępiła jego publikacje, nawet Szef KRRiT jest za jego ukaraniem. Za to ta menda Tomasz Sakiewicz jego szef z Gazety Polskiej uważa, że on nic złego nie zrobił i to skandal, że takiego "zajebistego" dziennikarza się o coś oskarża.