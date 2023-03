Sąd I instancji uznał, że Kozłowski nie miał wpływu na tytuł artykułu, do którego odnosiły się zarzuty. O jego ostatecznym kształcie zadecydowało kolegium redakcyjne, które odbyło się bez obecności dziennikarza.

No tak w sumie to sąd nie powiedział, że dziennikarz kłamał czy nie kłamał, tyle tylko, że jeśli już ktoś skłamał, to niekoniecznie on...