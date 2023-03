to wspaniale pisowskie dzielo za miliony pozwala cos przez nie przezucac? Mialo bys takie idealne naszpikowane elektronika a tu podchodzi kto chce ,robi co chce i do tego jak sie okazywalo mozna pod nim zrobic podkop co udowodnili nielegalini z bialorusi , wiec po co bylo wydawac tyle kasy?