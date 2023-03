No i właśnie PIS znów przeskoczył samego siebie w kwestii absurdalnych projektów. Tym razem mamy przydomowe wiwarium dla insektów, żeby pobierać z nich insekty karmowe - ale czego innego można oczekiwać od partii, która wyróżnia się swoją troską o zrównoważony rozwój, prawda? I to jeszcze nagrodzone grantem ministra Pudy, który słynie z "Piątki dla Zwierząt" - jakże ironiczne.



Bo wiadomo, że to właśnie to, czego nam brakowało w Polsce, to więcej insektów