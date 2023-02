A ten miliard co obiecywał, że da na uchodźców to już doszedł? Kuźwa, za gaz płacimy najdrożej na świecie od USA, zakupy sprzętu wojskowego za dziesiątki miliardów (może niektórzy wierzą, że pis wynegocjował to bez przepłacania) ja nie jestem takim optymistą, Polska to dla nich chłopiec na posyłki, a powiesz coś nie tak na jankesów to cię jeszcze oskarżą o antyamerykanizm i nazwą agentem kremla xd.