Czego nie powiedział to to, że teraz pracujący w tych centrach będą robić pod siebie ze strachu. Do tej pory była to zajefajna fucha. Ciepło, nikt nie strzelał, tyle że trzeba było trochę ponosić. Teraz się to skończyło. Zamiast spać, będą nadsłuchować.

Będzie jak w kawale

-Wania, ile taki Himars może kosztować?

-A bo ja wiem, Sasza? Pół miliona dolarów?

-To popatrz jakie bogactwo do nas leci...