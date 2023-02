To jest overkill, dzisiaj polskie wojsko nie stać by móc przeszkolić z prawdziwą amunicją a tutaj mówimy o 500 wyrzutniach gdzie jeden pocisk jest bardzo drogi.

Nie utrzymamy tak dynamicznie rosnących kosztów wojska zwłaszcza jak to PIS rozwalił gospodarkę.

Będziemy drugą Turcją z inflacją 40%